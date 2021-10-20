رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل سفير المملكة لدى السودان وجنوب السودان

جوبا : البلاد

إستقبل فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان بمكتبه بجوبا اليوم الثلاثاء سعادة السفير على بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان وجنوب السودان.

وسلم سعادة السفير فخامة الرئيس رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ( حفظه الله) تتعلق بالعلاقات الثنائية،وأكد سعادة السفير حرص المملكة علي تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد فخامة الرئيس سلفاكير بالعلاقات مع المملكة مؤكدا حرصه علي تعزيزها وتنميتها وتطويرها.. منوها بأدوار المملكة وتاثيرها علي محيطها الإقليمي والعالمي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة