جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق برنامج الهندسة البحرية

الدمام : البلاد

وقّعت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم، مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لإطلاق “برنامج الهندسة البحرية”.

وقّع الاتفاقية معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش والرئيس التنفيذي للشركة المهندس فتحي السليم، وذلك بمقر الجامعة بالدمام.

وأوضح الدكتور الربيش، أن الاتفاقية تؤكد حرص الجامعة على أهمية مواكبة المجريات العلمية والسعي نحو التطوير من خلال عقد شراكات محلية ودولية وتعزيز التعاون في المجالات الهندسية والاستفادة من خبرات وقدرات الطرفين.

بدوره أكد المهندس السليم أن برنامج الهندسة البحرية سيسهم من تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية وتوفير فرص العمل وأن البرامج التدريبية للشركة ستسهم في خلق 25 ألف فرصة عمل في المملكة، منوهاً أن الشركة هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري).