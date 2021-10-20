تكريم الأطباء والطبيبات المميزين

أبها- مرعي عسيري

كرمت مجموعة “وفاء” نخبة مميزة من الأطباء والطبيبات المتميزين على مستوى المملكة، وممن أسسوا كلية الطب بأبها وممن عملوا فيها ولا يزالون، وذلك بمقر جامعة الملك خالد بأبها، برعاية الدكتور حمد بن عبدالله المانع وزير الصحة السابق، وحضور رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، والدكتور بندر القناوي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وحضور مجموعة “وفاء”.

وألقى ناصر بن عبدالله العواد رئيس مجموعة وفاء، كلمة مستذكرا ما قبل 42 عاماً عندما بدأ تأسيس كلية الطب بأبها، فرع جامعة الملك سعود على يد الدكتور زهير السباعي ومن معه، ومنهم الدكتور غازي جمجوم، وكانت كلية متميزة خرجت أطباء أكفاء ممن يحضرون تكريمهم في هذا المساء في كافة التخصصات الصحيه الدقيقة.

وألقى الدكتور توفيق خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، كلمة المكرمين بعدها ألقى الدكتور حمد المانع وزير الصحة الأسبق، كلمة تقدم فيها بالشكر لرئيس مجموعة “وفاء” وأعضاء المجموعة وقدر جهودها،متناولاً تأسيس كلية الطب بأبها. وألقى الدكتور زهير بن أحمد السباعي أول عميد بكلية الطب بأبها كلمة مستعرضا مرحلة التأسيس للكلية، بعدها تم تكريم الأطباء والطبيبات وراعى المناسبة الدكتور حمد المانع.