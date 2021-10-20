تأهيل موظفات الشؤون الإسلامية

الرياض- البلاد

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات خلال يومي الإثنين والثلاثاء الثاني عشر والثالث عشر من شهر ربيع الأول للعام 1443هـ دورة تدريبية لموظفات القسم النسائي في ديوان الوزارة، لرفع كفاءة العمل في الأقسام النسائية التابعة للوزارة وتنمية وتعزيز دور المرأة الإداري والتنموي، حيث يتم خلالها عقد 8 جلسات تدريبية تستهدف تدريب 52 موظفة.

وتهدف الدورة التي تستمر لأربعة أيام الإلمام بالتطبيقات والبرامج الإنتاجية وتغطية الجوانب التقنية والإدارية الأساسية والضرورية في بيئة العمل، فشملت برامج تحرير النصوص و البريد الإلكتروني و المراسلات و إعداد التقارير، بالإضافة إلى المناقشات الإثرائية في سبل تحسين المهارات الحاسوبية على مختلف برامج سطح المكتب وتصفح المواقع الشبكة ، ووصولا إلى الإجراءات الأمنية والسيبرانية التي تحتم على الموظف الإلمام بها لحماية المعلومات والبيانات من أية مشاكل أمنية أو سيبرانية محتملة وزيادة الوعي التقني بأهميتها وسريتها.