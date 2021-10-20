الدولية

الكويت تعلن عودة الحياة الطبيعية وتلغي الإجراءات الاحترازية للمحصنين

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      20 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : متابعات

أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ،اليوم، عودة الحياة الطبيعية الحذرة في دولة الكويت ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء (كوفيد 19) للمحصنين.

وقال سموه في مؤتمر صحفي بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كوفيد 19) “نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة) بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر وبإذن الله ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده في رفعة الكويت وشعبها”.

وأكد أن النجاحات في مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار وقال “نحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كافة المستويات وفي مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة وأمام تحديات غير معروفة المدى ولله الحمد أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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