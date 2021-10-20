القافلة الإرشادية الزراعية تنطلق الخميس بمنطقة مكة المكرمة

البلاد : ياسر بن يوسف

اعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ان القافلة الإرشادية الزراعية ستنطلق في منطقة مكة المكرمة يوم الخميس القادم وذلك على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض وعسير والباحة لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل أن تصل لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة ، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

من جهته أعلن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن القافلة وصلت الى مدينة الطائف عصر امس الاثنين حيث انظم لدخولها مسيرة بمشاركة المرور والسيارات الكلاسيكية والخيول وسيارات مكتب الوزارة بالطائف ، وانطلقت المسيرة فور وصول القافلة لنقطة الضبط الامني بالسر مروراً بشارع الحدائق وصولاً لمقر إقامتها بالقرب من مصلى العيد بالردف.

وأضاف القاضي ان القافلة التي جاءت بهدف تزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات بالخدمات الارشادية الزراعية المتكاملة لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم وستدشن برعاية سعادة وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي .

وبين مدير ادارة الزراعة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي انه ستكون هناك عدةورش بمحافظة الطائف مثل (أمراض وافات النحل وعلاجها ، العمليات الزراعية للورد مابعد الحصاد ، الممارسات الزراعية السليمة للعنب وأشجار الفاكهة ، الممارسات الزراعية السليمة للزراعة بالبيوت المحمية ، و اهم العمليات الزراعية في الزراعة البعلية وهناك ورشة بعنوان” الزراعة المائية للخضار وفوائدها ” في مزرعة احمد عيسى المزيني بمحافظة الليث وستكون هناك ورشة ” أمراض وافات النحل” في محافظة العرضيات ، بالإضافة إلى ورشة ” طرق اكثار الخلايا لإنتاج العسل في الخلايا الحديثة ” في مزرعة عبدالمطلوب المطرفي بالعاصمة المقدسة، و ورشة “الزراعة المائية للخضار وفوائدها” في مزرعة محمود عبدالجواد بالغولاء بمحافظة جدة .