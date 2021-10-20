الأمير فيصل بن خالد يعلن الفائزين بجائزة الملك خالد .. الاثنين

الرياض : البلاد

يعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس هيئة جائزة الملك خالد ، يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الثلاثة: جائزة شركاء التنمية للأفراد، وجائزة تميز المنظمات غير الربحية، وجائزة الاستدامة لمنشآت القطاع الخاص، وذلكً بمقر مؤسسة الملك خالد بالرياض؛ تمهيداً لتكريمهم في حفل يقام خلال شهر نوفمبر القادم .

يُشار إلى أنه منذ انطلاق جائزة الملك خالد وعلى مدار ثلاثة عشر عاماً، حرصت الجائزة على تعظيم أثرها الاجتماعي من خلال دعمها الفعّال لمستفيديها والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة؛ تسهم في التغيير الاجتماعي والاقتصادي البنّاء داخل المملكة.

وبهذه المناسبة تثمن جائزة الملك خالد لوسائل الإعلام مواكبة هذا الحدث، وتتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجان وخبراء التحكيم على ما قاموا به من جهد كبير خلال مرحلة الفرز والتقييم وصولاً إلى مرحلة الإعلان عن الفائزين.