شاهد.. افتتاح موسم الرياض 2021

الرياض : البلاد

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات موسم الرياض “تخيل أكثر”، مستهلة، بمسيرة استعراضية ابداعية شهدها ميدان رياض بوليفارد سيتي، حيث تصدرت عروض الافتتاح بمسيرة مشوقة، ونبذة تعريفية عن مستوى الترفيه الرفيع بالمملكة.

هذا وشملت المسيرة مشاركة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء مختلفة، و2760 طائرة درون، الى جانب عروض لرقصات السامري، كما تميز حفل الافتتاح في تقديم الصناعة الترفيهية في المملكة، اضافة للألعاب النارية التي صاحبت المناسبة بشكل ملفت وحفل غنائي عالمي للفنان بيت بول.

يذكر: ان موسم الرياض الذي يحمل عنوان “تخيل أكثر”، في “14” منطقة مختلفة بمدينة الرياض، يشتمل ايضا فعالياته اخرى، كالمطاعم والمقاهي الفاخرة، ومتاجر عالمية متميزة، الى جانب ألعاب إلكترونية، وأدوات استجمام واسترخاء، في: “كومبات فيلد”، و”ونتروندرلاند”، و”واجهة الرياض”، و”المربّع”، و”رياض سفاري”، و”العاذرية”، و”أوايسس الرياض”، و “ذا جروفز”، و”نبض الرياض”، و”قرية زمان”، و”شجرة السلام”، و”خلوها” وحفلات غنائية عربية وعالمية ومسرحيات واوركسترا وفرق عالمية.