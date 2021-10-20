إغلاق منشآت وإزالة خيام مخالفة بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس الأول، 3273 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 18 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 19 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية. وضمن جهود الأمانة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء أزالت بلدية المليساء الفرعية تعديات عبارة عن “خيام مخالفة” بحي “الخمرة” على مساحة 11 ألف متر. وأوضح رئيس البلدية أن الفرق الميدانية باشرت متابعة تعديات (13) من الخيام والمقامة بطرق مخالفة، على طريق “الليث” حيث جرى إزالة جميع المخالفات.