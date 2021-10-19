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38 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      19 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (38) حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا(كوفيد 19) وتعافي (52) حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة (100) حالة، وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (547969) حالة، وحالات التعافي (536999) حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى (8765) حالة.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، والمبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو (توكلنا) للحصول على اللقاح، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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