38 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (38) حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا(كوفيد 19) وتعافي (52) حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة (100) حالة، وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (547969) حالة، وحالات التعافي (536999) حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى (8765) حالة.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، والمبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو (توكلنا) للحصول على اللقاح، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.