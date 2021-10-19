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2000 مظلة للمصلين والمعتمرين بصحن المطاف

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      19 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة- البلاد

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، حوالي (2000) مظلة على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن الإدارة قامت بتوزيع المظلات للمعتمرين والقاصدين، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية التوزيع، بالتعاون مع الجهات المشاركة في عملية التوزيع وزيادة أعداد المتطوعين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمرتادي البيت العتيق.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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