وزير النقل يتفقد قرية الشحن بمطار الملك فهد الدولي

الدمام- البلاد

تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرية الشحن النموذجية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، التي تضم عدداً من المستودعات وموقع الخدمات اللوجستية، ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورئيس مجلس المديرين المهندس محمد بن عبدالله المنصور والرئيس التنفيذي لمطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي.

واستمع وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى شرح من الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام عن الأراضي المتاحة للاستثمار، والتسهيلات المقدمة وفق رؤية 2030، مشيراً إلى أن مطارات الدمام تعمل على الانتهاء من الاستراتيجية العامة والتي تعمل على ربط مطار القيصومة بحفر الباطن ومطار الأحساء بمطار الملك فهد الدولي بالشحن وخدمة المسافرين، مرتكزة على المميزات التنافسية لكل مطار.

كما زار الجاسر شركة (SATS) السنغافورية التي تقدم خدمات المناولة الأرضية لشركات الشحن، وتفقد سير العمل في شركات النقل السريع، موجهاً بتكثيف الجهود وتسريع الإنجاز وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة في إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، حيث تأتي هذه الزيارات الميدانية لمتابعة البرامج التطويرية والاطمئنان على كفاءة الأداء في مطارات المملكة.

وتسعى قرية الشحن النموذجية إلى أن تكون الأولى بين وصيفاتها على مستوى الإقليم، ومركزًا لوجستياً متطوراً يوفر كافة الوسائط (سُبل أو وسائل) المتعددة لمقدمي الخدمات اللوجستية وشركات الدعم الفني، بالإضافة إلى كونها أول قرية شحن بالمملكة تقدم حلولاً مبتكرة وخلاقة عبر رؤيتها لربط جميع المواقع الاستراتيجية والرئيسية مع نقاط الوصول المتعددة وتربطها بالعالم الخارجي براً وبحراً وجواً.