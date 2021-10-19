مساعد وزير الداخلية يزور جناح الوزارة في جيتيكس للتقنية

دبي- واس

‎زار صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 في دبي. وتجول سموه في أرجاء الجناح، واطلع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها العديد من الجهات والقطاعات المشاركة بجناح الوزارة.

‎وأعرب سموه في ختام الجولة، عن فخره بالنجاحات المتتالية التي تحققها وزارة الداخلية من خلال تواجدها المستمر في معرض أسبوع جيتكس للتقنية للعام السابع على التوالي.

‎يذكر أن وزارة الداخلية تشارك هذا العام بخمسة محاور رئيسية تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن”، تشمل الممكنات الرقمية ودورها في الحوكمة لخدمة المتعاملين، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن ، والتعامل مع الأحداث والأزمات وإجراءات العمل، ومستقبل الخدمات والعمل الأمني ودور التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وجعل المدن أكثر أماناً، والاستخدام الامثل للتقنية من خلال «أبشر داخلية» لتمكين جميع منسوبي الوزارة وكوادرها البشرية من إدارة موارد الوزارة المالية والبشرية وتنفيذ الاجراءات الداخلية والخدمات المساندة لمنسوبيها ولمجتمع الوزارة بشكل رقمي ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

‎وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات.