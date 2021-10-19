المملكة تدشن أكبر رحلة لاكتشاف الطلبة الموهوبين

الرياض : البلاد

تنطلق غداً أكبر رحلة سنوية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية في مختلف مناطق المملكة، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، من خلال مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويرعى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في في مقر مؤسسة “موهبة” بالرياض غداً، تدشين النسخة 12 من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين وتكريم إدارات التعليم المتميزة في ترشيح الطلاب للبرنامج في دورته الماضية، بحضور معالي الأمين العام لـ”موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ومعالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد الفهيد.

ويشمل تطبيق المقياس طلاب الصفوف الدراسية كافة من الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي، لتمكين أكبر عدد من الطلبة من فرصة الكشف والاستفادة القصوى من الخدمات المخصصة للمؤهلين، كما تضمن البرنامج هذا العام توفير منصة موحدة للتسجيل، تسهل على الطالب استكمال تسجيله بكل يسر وسهولة، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية تم ترشيح أكثر من 630 ألف طالب وطالبة، اختبر منهم ما يزيد على 430 ألف طالب وطالبة، وقبل منهم أكثر من 144 ألف طالب وطالبة، وسجلت أعداد المرشحين والمختبرين والمؤهلين في البرنامج ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية من عمر البرنامج، خاصة في عام 2020م، مقارنة بأعدادهم مع بدء البرنامج عام 2011، حيث ارتفعت أعداد المرشحين من 43104 طلاب وطالبات إلى 75996 طالبًا وطالبة بنسبة 43%، فيما ارتفع عدد المختبرين من 27782 طالباً وطالبة إلى 53553 طالباً وطالبة بنسبة 47%، وزادت أعداد المؤهلين من 7529 طالباً وطالبة إلى 17327 طالباً وطالبة بنسبة 56%.

وانطلق البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين عام 2011م، لتحقيق رسالة سامية تهدف لاكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين كقادة للمستقبل، بما يخدم ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تمتلك المملكة من خلال “موهبة” البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم.

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين عام 2011م، وشملت 16 إدارة تعليم بنين وبنات، ثم المرحلة الثانية عام 2012م، وشملت 29 إدارة تعليم بنين وبنات، تلتها المرحلة الثالثة عام 2013م، وشملت تغطية بقية إدارات التعليم، 45 إدارة تعليم، بالإضافة إلى الإدارات التي تمت إضافتها خلال السنوات الماضية، ليصبح الإجمالي 47 إدارة تعليم.

ويعد البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين إحدى البوابات الرئيسية التي تمكّن مَن يجتازه من الدخول في البرامج المختلفة التي تقدمها “موهبة” مع شركائها الإستراتيجيين وفي مقدمتهم وزارة التعليم.