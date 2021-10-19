الرياضة اللجنة السعودية للايكيدو تستضيف عضوة الاتحاد الدولي ومستشارة الاتحاد الهولندي

جدة- البلاد تستضيف اللجنة السعودية للإيكيدو هذه الأيام، ولأول مرة في المملكة عضوة الاتحاد الدولي للإيكيدو والممثلة والمستشارة للاتحاد الهولندي للإيكيدو الدكتورة اليابانية ساتومي إيشيكاوا الحاصلة على ٥ دان حزام أسود، وذلك لبحث البرامج التدريبية للايكيدو في كل من مدن الرياض وجدة وينبع. وقامت الدكتورة ساتومي وبحضور رئيس اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم زارع دورة تعريفية للايكيدو على مدى يومي الأحد والاثنين الماضيين للنساء في صالة الدفاع عن النفس بالملز بمدينة الرياض تناولت خلالها أهمية هذه الرياضة لجميع الفئات والأعمار وأبرز الاساسيات للعبة وأهميتها للممارسين حيث ستقام دورتين خلال الأيام القادمة بمدينة ينبع ومدينة جدة. وقام رئيس اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم زارع والدكتورة ساتومي بزيارة جامعة الأمير سلطان وتم خلال الزيارة بحث التعاون بين اللجنة السعودية للايكيدو والجامعة في إدخال الايكيدو ضمن البرامج الرياضية في مقررات الجامعة . وتم زيارة السفارة اليابانية في المملكة والالتقاء برئيسة القسم الثقافي في السفارة اليابانية واختتمت الزيارة باجتماع مع المدربين والممارسين للايكيدو في عدد من الأندية الرياضية في مدينة الرياض والتي يتم ممارسة هذه الرياضة فيها وهي ” نادي وقت القتال بالعزيزية ونادي وقت القتال بالروضة , ونادي قلب الابطال ونادي خطوات الابطال ونادي خطوات الابطال 2 ونادي القوة الضاربة “.