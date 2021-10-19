الحكومة الإسبانية تجهض مشروع دوري السوبر

اتضح موقف الحكومة الإسبانية من مشروع دوري السوبر الأوروبي بحسب آخر تقرير من إذاعة “كادينا كوبي” اليوم الاثنين.

وقالت الإذاعة المرموقة في إسبانيا إن اتحاد الكرة المحلي يعارض فكرة دوري السوبر ويقف إلى جانب الاتحادين الدولي والأوروبي.

وكان 12 ناديًا قد أعلنوا العام الماضي تنظيم بطولة كرة قدم خاصة بهم بعيدًا عن سلطة الاتحاد الأوروبي، أبرزهم برشلونة وريال مدريد.

وانسحب لاحقًا 9 أندية هم ليفربول ومان سيتي ومان يونايتد وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

ليبقى المشروع قائمًا مع 3 أندية هم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وتناضل هذه الأندية من أجل تنظيم البطولة.

رفض الحكومة الإسبانية لمشروع دوري السوبر الأوروبي يأتي امتدادًا لرفض كل الاتحادات الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا وإيطاليا.