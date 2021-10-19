الرياضة

الحكومة الإسبانية تجهض مشروع دوري السوبر

محمد ابو الوفاaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      19 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
شعار دوري السوبر الأوروبي

اتضح موقف الحكومة الإسبانية من مشروع دوري السوبر الأوروبي بحسب آخر تقرير من إذاعة “كادينا كوبي” اليوم الاثنين.

 

وقالت الإذاعة المرموقة في إسبانيا إن اتحاد الكرة المحلي يعارض فكرة دوري السوبر ويقف إلى جانب الاتحادين الدولي والأوروبي.

 

وكان 12 ناديًا قد أعلنوا العام الماضي تنظيم بطولة كرة قدم خاصة بهم بعيدًا عن سلطة الاتحاد الأوروبي، أبرزهم برشلونة وريال مدريد.

 

وانسحب لاحقًا 9 أندية هم ليفربول ومان سيتي ومان يونايتد وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

 

ليبقى المشروع قائمًا مع 3 أندية هم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وتناضل هذه الأندية من أجل تنظيم البطولة.

 

رفض الحكومة الإسبانية لمشروع دوري السوبر الأوروبي يأتي امتدادًا لرفض كل الاتحادات الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا وإيطاليا.

m.abo.elwafa

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