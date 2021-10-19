التخصصي يكرم منسوبيه في أول ماراثون افتراضي

الرياض-البلاد

كرم المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس أحمد باضريس، 30 فائزاً وفائزة لأول ماراثون افتراضي جرى تنظيمه لجميع موظفي المستشفى في الرياض وفرعيه في جدة والمدينة المنورة خلال شهر سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز جودة الحياة لمنسوبيه والتشجيع على ذلك.

وأعلن الدكتور الفياض خلال حفل التكريم عن تأسيس إدارة تعنى بصحة وسلامة منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث, تماشياً مع أحد محاور رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بخلق مجتمع حيوي صحي وتعزيز جودة الحياة.

وكان مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث قد أطلق عدة مبادرات لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية وبتوفير نمط صحي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لمنسوبيه من بينها مبادرة “التخصصي يتحرّك” التي تضمنت ماراثوناً افتراضياً خلال شهر سبتمبر الماضي.