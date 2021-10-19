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استمرار التباعد بين المصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      19 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين استنادًا لبيان الداخلية الصادر يوم الجمعة 9/3/1443 وبرقية معالي وزير الصحة المشار فيها لعرض هيئة الصحة العامة “وقاية” بخصوص التوصية باستمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر أن توصية هيئة الصحة العامة “وقاية” هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، لأن المساجد يرتادها كافة الأعمار ومختلف الحالات الصحية ولا يوجد بها نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق ” توكلنا” عند الدخول ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

ولفتت الوزارة إلى أن بيان وزارة الداخلية في الفقرة “الرابعة” يؤكد استمرار العمل بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.

وبينت الوزارة أنها تتابع باستمرار مع الجهات المعنية كل ما يرد لها من تعليمات تتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعمل على تنفيذها حرصًا على سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما تهيب الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية والحذر من الشائعات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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