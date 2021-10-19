استمرار التباعد بين المصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة : البلاد

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين استنادًا لبيان الداخلية الصادر يوم الجمعة 9/3/1443 وبرقية معالي وزير الصحة المشار فيها لعرض هيئة الصحة العامة “وقاية” بخصوص التوصية باستمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر أن توصية هيئة الصحة العامة “وقاية” هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، لأن المساجد يرتادها كافة الأعمار ومختلف الحالات الصحية ولا يوجد بها نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق ” توكلنا” عند الدخول ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.