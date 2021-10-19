إزالة أحواش وإغلاق منشآت بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في تحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء، واصلت بلدية بريمان الفرعية حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة بمساندة شرطة البلدية والإدارات المعنية بالأمانة بهدف مكافحة الظواهر السلبية بالنطاق، وأسفرت جولة، أمس الأول، عن إزالة احداثيات من أراضِ حكومية قدرت بمساحة سبعة آلاف وستمائة متر.

وأوضح رئيس البلدية تركي الذروي أنه جرى إزالة أحد عشر من “الأحواش” بحي “بريمان” الشعبي والمقامة بلا مستمسكات شرعية مما استوجب إزالة التعديات وتطبق الإجراءات النظامية. من جهة أخرى وضمن جهود الأمانة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة “البيع العشوائي” ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (6) أطنان من الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ومعالجة (244) من المشوهات البصرية بالإضافة إلى رفع (132) من المخلفات.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة (360) من المحال حيث جرى إغلاق (31) منشآة مخالفة وإشعار (211) موقعا، وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري أبانت الشمراني أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو (23) موقعا من مخالفات شروط البناء كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.