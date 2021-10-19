أمير الشرقية يدشن مبادرة صحية لكبار السن ومبنى أكسفورد للطيران

الدمام- البلاد

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في الإمارة، أمس، مبادرة تحسين الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن في دور الرعاية الاجتماعية تحت عنوان “المساواة الرقمية لكل الأعمار”.

ونوه سمو بالاهتمام الذي توليه القيادة لرعاية كبار السن من خلال إطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات في دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خاصة.

من جهة أخرى دشن سموه مبنى أكاديمية أكسفورد للطيران في مطار الملك فهد بالدمام، وبرنامج تدريب الطيارين المنتهي بالتوظيف، كما رعى الاحتفال بإطلاق رؤية تجعل المملكة وجهة لتدريب طياري العالم، وتخريج عدد من الطيارين الحاصلين على رخص الطيران , فيما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم عالم التدريب في قطاع الطيران.



وأشار سموه في لقائه مع الطلبة إلى تحقيق أحد أهداف إستراتيجية المملكة لقطاع الطيران التي تضمنت هدف رفع عدد وظائف هذا القطاع من 299 ألف وظيفة إلى مليون وظيفة بحلول العام 2030″.

وتم خلال الاحتفال توقيع أكاديمية أكسفورد السعودية لعدد من الاتفاقيات، تمثلت في اتفاقية مع أكسفورد البريطانية للاستفادة من مدربي الطيران السعوديين للعمل في مراكز أكسفورد حول العالم، واتفاقية لتوطين المدربين مع وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى اتفاقية دعم وشراكة مع جمعية الطيارين لمنح 12 مقعد تدريب طيارين منتهياً بالتوظيف. على صعيد آخر استقبل سموه بمكتبه، أمس، مدير فرع البنك المركزي السعودي بالدمام علي بن سعيد آل سلطان، الذي قدم لسموه تقريرًا عن إنجازات الفرع، كما استقبل سموه، في الإمارة أمس، الشيخ دخيل الحمد بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف بالمنطقة . وأشاد سموه بالتطور الكبير الذي تشهده المحاكم وتوظيف التقنية الحديثة لتسريع إنجاز القضايا بداية من المحاكم المختصة وصولًا إلى محكمة الاستئناف.