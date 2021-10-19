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أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزير الصحة يؤدي القسم

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      19 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

نيوم : واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم – عبر الاتصال المرئي – معالي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للصحة، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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