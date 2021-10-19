أخبار موجزة

أمير المدينة يلتقي مدير السجون المكلف

المدينة المنورة- البلاد

التقى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، العميد مطلق العتيبي بمناسبة تكليفه مديراً للسجون بالمنطقة.

وهنأ سموه العميد العتيبي بمناسبة تكليفه بمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد لتقديم المزيد من الأعمال والجهود التي ترتقي بمستوى القطاع.

من جهته، ثمن العميد العتيبي المتابعة المستمرة من سموه لأعمال وجهود إدارته، راجياً من الله التوفيق والنجاح لخدمة قطاع السجون بالمنطقة.

أمير القصيم يطلق التطبيق الإلكتروني لمكتبة سموه

بريدة -البلاد

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التطبيق الإلكتروني للأجهزة المحمولة لمكتبة سموه، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا كبيرًا وعناية للمحافظة على الثقافة ودعم العلم والتعليم من خلال رؤية المملكة 2030 وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، كما استمع لشرح من مدير تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي عن الخدمات الرقمية التي يقدمها التطبيق.

تدشين حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالشمالية

عرعر- واس

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالإمارة أمس، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية.

واستمع سموه خلال التدشين إلى شرح من مدير الشؤون الصحية بالمنطقة المكلف جلال العنزي، عن حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا التي تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بهذا الخصوص في جميع مناطق المملكة.

أمير نجران يدشن مركز الأطباء الاستشاريين

نجران- واس

دشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أمس، مركز الأطباء الاستشاريين الزائرين بمستشفى تخصصي نجران الطبي.

واطلع سموه على عرض مرئي يستعرض منجزات المستشفى الطبية، ومشاركته المجتمعية، وما يضمه مركز الأطباء الاستشاريين الذي يشتمل على 18 عيادة من التخصصات الدقيقة في الجراحة العامة، وجراحات السمنة والمناظير، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والعظام والمفاصل، وأمراض القلب لدى الكبار والأطفال، وحديثي الولادة، وطب الأسرة، والأمراض المعدية.