35 رامية يشاركن في كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيـدات

الدمام- حمودالزهراني
يحتضن ميدان نادي الرياض غدا الثلاثاء منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لجميع الفئات للسهام “سيدات” بمشاركة 35 رامية يتنافسن في ثلاث فئات ” 18م – 30م – 70م”.
وتنطلق البطولة عند الثالثة عصراً من خلال التدريب الرسمي للمشاركات في منافسات 18م، على أن يبدأ التسجيل الرسمي لذات المسافة عند الـ 03:20 حيث يشارك في مسابقة 18م “25 رامية” ويشارك في منافسات الـ 30م “6 راميات” بينما ستشهد منافسات الــ 70م مشاركة 4 راميات، حيث يتضمن اليوم الأول الأدوار النهائية لمسافة 18م على أن يقام النهائي يوم الأربعاء المقبل.
وستقام منافسات مسافة 30م و70م قوس أولمبي يومي الأربعاء والخميس فيما سيتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الثلاث يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.