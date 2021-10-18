35 رامية يشاركن في كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيـدات

العدد 23470 الاثنين 11 ربيع الأول 1443 هـ 10/18/2021 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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