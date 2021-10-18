الأولى الرياضة

35 رامية يشاركن في كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيـدات

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      18 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
يحتضن ميدان نادي الرياض غدا الثلاثاء منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لجميع الفئات للسهام “سيدات” بمشاركة 35 رامية يتنافسن في ثلاث فئات ” 18م – 30م – 70م”.

وتنطلق البطولة عند الثالثة عصراً من خلال التدريب الرسمي للمشاركات في منافسات 18م، على أن يبدأ التسجيل الرسمي لذات المسافة عند الـ 03:20 حيث يشارك في مسابقة 18م “25 رامية” ويشارك في منافسات الـ 30م “6 راميات” بينما ستشهد منافسات الــ 70م مشاركة 4 راميات، حيث يتضمن اليوم الأول الأدوار النهائية لمسافة 18م على أن يقام النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وستقام منافسات مسافة 30م و70م قوس أولمبي يومي الأربعاء والخميس فيما سيتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الثلاث يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *