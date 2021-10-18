مهاجم ريال مدريد على أعتاب بنفيكا

ذكرت تقارير إعلامية صادرة اليوم الاثنين أن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، راينير خيسوس، بات قريبًا من نادي بنفيكا البرتغالي.

ويلعب راينير (19 عامًا) مُعارًا من ريال مدريد إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني لمدة موسمين هما 2020-2021 و2021-2022.

المهاجم البرازيلي الشاب كان قد انتقل من فلامنغو إلى ريال مدريد صيف 2020 مقابل 30 مليون يورو.

وسارعت إدارة الملكي بإعارته إلى دورتموند لاكتساب الخبرات والاحتكاك بالمدراس المختلفة.

لكن يبدو أن راينير غير سعيد في دورتموند لندرة مشاركاته، إذ لعب فقط 52 دقيقة بالموسم الحالي.

ويتولى وكيل أعماله، السيد جوليانو بيرتولوتشي المفاوضات حاليًا مع بنفيكا الذي رحب باستقدام اللاعب.

يتبقى فقط موافقة إدارة ريال مدريد لإبرام الصفقة، إذ يتمتع النادي الإسباني بحق قطع الإعارة في أي وقت.