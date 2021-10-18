الدولية الرياضة

مركز مكة يتوج بكأس المصارعة الرومانية للشباب

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      18 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام – حمودالزهراني
توج فهد بن عبدالله الفراج رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة مركز تدريب مكة المكرمة بكأس بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 23 سنة للمصارعة الرومانية، بعد حصوله على المركز الأول برصيد (215) نقطة.

وذلك في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي الاتفاق بالدمام، بعد المنافسة في 10 أوزان مختلفة، وحل ثانياً مركز تدريب الدمام برصيد (172) نقطة، وأتى ثالثاً مركز تدريب الرياض برصيد (164) نقطة، ونال منذر جندو من ” مركز تدريب مكة المكرمة ” أفضل لاعب في البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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