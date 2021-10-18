الدولية الرياضة مركز مكة يتوج بكأس المصارعة الرومانية للشباب

الدمام – حمودالزهراني

توج فهد بن عبدالله الفراج رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة مركز تدريب مكة المكرمة بكأس بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 23 سنة للمصارعة الرومانية، بعد حصوله على المركز الأول برصيد (215) نقطة. وذلك في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي الاتفاق بالدمام، بعد المنافسة في 10 أوزان مختلفة، وحل ثانياً مركز تدريب الدمام برصيد (172) نقطة، وأتى ثالثاً مركز تدريب الرياض برصيد (164) نقطة، ونال منذر جندو من ” مركز تدريب مكة المكرمة ” أفضل لاعب في البطولة.