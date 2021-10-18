مركز مكة يتوج بكأس المصارعة الرومانية للشباب

الدمام – حمودالزهراني
توج فهد بن عبدالله الفراج رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة مركز تدريب مكة المكرمة بكأس بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 23 سنة للمصارعة الرومانية، بعد حصوله على المركز الأول برصيد (215) نقطة.
وذلك في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي الاتفاق بالدمام، بعد المنافسة في 10 أوزان مختلفة، وحل ثانياً مركز تدريب الدمام برصيد (172) نقطة، وأتى ثالثاً مركز تدريب الرياض برصيد (164) نقطة، ونال منذر جندو من ” مركز تدريب مكة المكرمة ” أفضل لاعب في البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م