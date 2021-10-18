متحدث الصحة: لقاح موديرنا ذو كفاءة عالية في مواجهة التحورات

الرياض- البلاد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المرحلة القادمة، وبعد تخفيف الإجراءات، تتطلب التركيز على وعي المجتمع، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة، ويجب مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية في الأماكن المخصصة، خاصة وأن جائحة كورونا (كوفيد19) حول العالم لا تزال قائمة.

ودعا العبد العالي إلى الإسراع بالحصول على أخذ اللقاحات لمن لا يزال متخوفاً أو لديه أي ظروف منعته من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا ذو كفاءة عالية، وأعلى من أمثاله من اللقاحات في مواجهة التحورات المثيرة للقلق؛ ومن أبرزها تحور “دلتا”، منوهاً بأن الجرعتين مهمتان جداً للحوامل في جميع مراحل الحمل، وهي آمنة وفعالة.

وطالب في المؤتمر الصحفي، أمس، بالإسراع في أخذ الجرعة التنشيطية لبعض الفئات من ذوي المخاطر العالية تخص الجانب المناعي كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن، وسيتم التوسع في ذلك لأصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين، مشيراً إلى تجاوز عدد الجرعات من لقاح كورونا المعطاة في المملكة 44 مليوناً و500 ألف جرعة، وقد استكمل التحصين ما يقارب من 20 مليوناً و600 ألف شخص. وكشف عن تسجيل 41 حالة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) أمس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (547931) حالة، والحالات النشطة (2221) حالة نشطة، والحرجة (106) حالات.كما وصل عدد المتعافين في المملكة إلى (536947) حالة بإضافة (47) حالة تعافٍ جديدة، وعدد الوفيات (8763) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب: نحمد لله على الحالة الصحية المطمئنة التي تنعم بها بلادنا، والشكر للمولى، عز وجل، على ما منّ به على هذه البلاد من قيادة عظيمة، جسّدت الإنسانية في أسمى صورها ومعانيها، بعطاء عظيم، لغاية نبيلة؛ حفاظاً على الوطن وإنسانه، وها نحن اليوم نقطف أولى ثمار هذه الجهود المباركة بصدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية، مبيناً ضبط 22746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية خلال الأسبوع الماضي، وقد تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

واستعرض المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين، وخطة استقبال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين، وما أعدته الرئاسة من خدمات مقدمة وإجراءات احترازية لتهيئة المناخ التعبدي اللازم للمعتمرين والمصلين بالحرمين الشريفين إثر صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية واستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام والمسجد النبوي للحاصلين على جرعتي اللقاح.

وأكد أن العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتطلب إصدار تصريح من تطبيق “توكلنا” للمحصنين فقط بجرعتي اللقاح، أما الصلاة في المسجد النبوي فهي متاحة للمحصنين بجرعتي اللقاح مع إبراز تطبيق “توكلنا” عند الدخول لساحات المسجد النبوي الشريف.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف سالم السويلم أنه تم خلال هذا العام تنفيذ أكثر من 5.350.000 جولة رقابية تمت عبر أمانات المناطق والبلديات التابعة لها، حيث جرى ضبط 95 ألف منشأة مخالفة تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق الأنظمة واللوائح المحددة.

وأوضح أن الوزارة ترأس العديد من اللجان الخاصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا التي انبثق منها 17 لجنة تنفيذية بالتعاون مع 10 جهات حكومية حيث تم تنفيذ 6.450.000 زيارة رقابية على المنشآت أسفرت عن رصد أكثر من 154 ألف منشأة مخالفة تم تطبيق ما يلزم بشأنها. وأشار إلى السماح بإقامة المناسبات في قاعات الاحتفالات وغيرها مع مراعاة الالتزام بالضوابط والبروتوكولات الصحية التي أقرتها الصحة العامة، موضحًا السماح بتقديم خدمة التزيين النسائي وفقًا للبروتوكول المعمول به لصالونات التجميل، وضرورة التأكد من إلتزام الحضور بالاشتراطات والبروتوكولات.

من جانبه، أوضح استشاري الطب الوقائي والصحة العامة بهيئة الصحة العامة “وقاية” الدكتور عماد لافي المحمدي أنه ما يزال تطبيق التباعد وتحديد الطاقة الاستيعابية مستمر في الأماكن التي لا يمكن حصر دخولها على الأشخاص مكتملي التحصين مثل المساجد وأسواق النفع العام، مشيرًا إلى إلغاء اشتراط فحص الحرارة عند المداخل والإكتفاء بالحالة الصحية في تطبيق توكلنا، مؤكداً السماح بتقليص حد التباعد في التعليم إلى 30سم بين الطاولات، وإمكانية استخدام الواقي الطبي بدلًا عن الكمامة للمعلمين.