ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة وإغلاق منشآت بجدة

جدة- البلاد

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق تحسين المشهد الحضري في الطرق وداخل الأحياء حيث أسفرت الجولات عن ضبط شقتين في إحدى العمائر القديمة بالنطاق استخدمتا لتزوير ماركات ملابس وأحذية “شهيرة” حيث جرى مصادرة 15.000 لاصق بالإضافة للمعدات والأدوات المستخدمة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء “البغدادية” تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن عمارة قديمة حيث جرى ضبط شقة بالدور الأرضي لتزوير الأحذية المقلدة باستخدام “الملصقات” بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع مشيراً إلى أنه جرى ضبط شقة بالدور العلوي في ذات العمارة يمارس فيها تزوير ماركات عالمية على الملابس وبعض الشعارات الوطنية وصور رسوم متحركة مضيفاً أنه جرى مصادرة 200 قطعة من الملابس وأدوات تستخدم لعمليات التزوير. من جهة أخرى نفذت الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها نهاية الأسبوع الماضي 13.976جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 79منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 85 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.