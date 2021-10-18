حملة بالرياض للكشف المبكر عن سرطان الثدي

البلاد- ياسر بن يوسف

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، بدأت صحة الرياض أمس تنفيذ حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والذي يُعد” أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وأشارت “صحة الرياض” إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من ٩٥٪.

وأضافت أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً ، مبينةً أن أكثر من 55٪ من حالات السرطان في المملكة يتم إكتشافها في مراحل متأخرة، حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.