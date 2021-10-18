حرمان الجماهير الإنجليزية من دوري الأمم الأوروبية

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الاثنين منتخب إنجلترا باللعب مباراتين بدون جماهير بسبب أحداث نهائي يورو 2020.

واقتحمت المئات من الجماهير الإنجليزية ملعب ويمبلي خلال المباراة النهائية لكأس أوروبا التي جرت بين إنجلترا وإيطاليا يوليو الماضي.

وأدت عمليات الاقتحام إلى حدوث اضطرابات وقتال مع رجال الأمن، فضلًا عن اختراق الحواجز الأمنية لأشخاص لا يمتلكون تذاكر للدخول.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إن سبب العقوبة هو افتقار السلطات الإنجليزية للانضباط خارج وداخل ملعب ويمبلي خلال المباراة.

بالإضافة إلى حرمان الجماهير من الحضور، فإن الاتحاد الأوروبي وقّع غرامة ضد الاتحاد الإنجليزي بواقع 100 ألف يورو.

هذا يعني أن إنجلترا ستُحرم من المؤازرة الجماهيرية في أول مباراة لها ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.