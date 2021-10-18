تعزيز مهارات موهوبات تعليم الرياض

الرياض- البلاد

نفذت إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ورشة عمل بعنوان: «تصميم وحدة إثرائية مقترحة لتعليم الموهوبين وفق منهجية (STEAM) لمدة ثلاثة أيام وذلك في معمل « الفاب لاب « بمدارس المناهج الأهلية.

واستهدفت الورشة مشرفات ومعلمات الموهوبات ومعلمات فصول الموهوبات في المدارس الملحق بها فصول الموهوبات بإدارة تعليم الرياض وبلغ عددهن ٢٥ متدربة. وهدفت الورشة إلى تعميق مفهوم تعليم (STEAM) للموهوبين من خلال توظيف مهارات القرن ٢١ وعادات العقل المنتجة وتصميم الوحدات الإثرائية وفق خطوات التصميم الهندسي ، والتأكيد على آليات التقويم المستخدمة في تعليم الموهوبين وفق منهجية (STEAM) .

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات الدكتورة مها فلاته أنه بتنفيذ ورشة العمل نتطلع إلى تطوير أداء معلمات فصول الموهوبات في إعداد وتصميم الوحدات الإثرائية وفق هذه المنهجية التعليمية حيث أن تدريس الطالبات الموهوبات وفقها يعدهن للمرحلة القادمة في الحياة من كافة الجوانب العلمية والشخصية والاجتماعية من خلال تعزيز اكتسابهن لمهارات القرن ٢١ وعادات العقل المنتجة، وتصميم الوحدات الإثرائية.