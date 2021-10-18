الرياضة التقنية تضبط الجماهير

الرياض – محمد الجليحي تتجه وزارة الرياضة خلال الفترة المقبلة إلى البدء في إجراءات تركيب كاميرات لمتابعة وضبط الجماهير الحاضرة في الملاعب السعودية، بعد اتفاقها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وستكون البداية من ملعب الأمير فيصل بن فهد، وستاد الملك فهد الدولي. جدير بالذكر أن وزارة الرياضة تقوم بعمل صيانة وتجديد لبعض الملاعب، وذلك مسايرة للتطور الكبير في المسابقات السعودية ولتنظيم المملكة العديد من البطولات العالمية.