الرياضة

التقنية تضبط الجماهير

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      18 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي

تتجه وزارة الرياضة خلال الفترة المقبلة إلى البدء في إجراءات تركيب كاميرات لمتابعة وضبط الجماهير الحاضرة في الملاعب السعودية، بعد اتفاقها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وستكون البداية من ملعب الأمير فيصل بن فهد، وستاد الملك فهد الدولي.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة تقوم بعمل صيانة وتجديد لبعض الملاعب، وذلك مسايرة للتطور الكبير في المسابقات السعودية ولتنظيم المملكة العديد من البطولات العالمية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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