45 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بكورونا ( كوفيد 19) وتعافي 41 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 110 حالات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 547890 حالة وحالات التعافي 536900 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل الإجمالي إلى 8760 حالة.

ودعت الوزارة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة في الوقاية من المتحورات، والمسارعة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” أو “توكلنا” للحصول على اللقاح، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.