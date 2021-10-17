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4 وفيات و5 مصابين في سقوط مركبة من منحدر بالرياض

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      17 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، تلقى بلاغًا أمس السبت 10/ 3/ 1443 هـ الموافق 16/ 10/ 2021 م، عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها (9) أشخاص، حيث تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادثة، وعند الوصول تم إنقاذ (5) مصابين ونقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق (4) متوفين.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار توخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة، والاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و (998) في جميع مناطق المملكة لطلب المساعدة في حال الطوارئ – لا قدر الله -، متمنيًا للجميع السلامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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