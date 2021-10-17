وكيل محمد صلاح يقرّبه من ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية أن وكيل أعمال مهاجم ليفربول الإنجيزي، محمد صلاح، تعثر في مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع إدارة الريدز.

وينقضي عقد محمد صلاح (29 عامًا) مع ليفربول في صيف 2023 وسط حالة من الجدل حيال استمراره مع الفريق من عدمه.

ووفقًا لما نشرته يومية “ميرور” الإنجليزية فإن وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، غالى في مطالباته المادية من أجل التجديد.

ويتقاضى صلاح حاليًا 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا كثاني أعلى أجر في ليفربول بعد فيرجيل فان دايك (220 ألفًا).

ويطلب وكيل صلاح راتبًا أسبوعيًا بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يرفضه النادي بالنظر إلى سقف الأجور الموضوع.

نقطة الخلاف حول الراتب بين الوكيل وإدارة النادي قد تنقل صلاح إلى ريال مدريد الذي لا يمانع منحه هذا الراتب المذكور.

وبحسب يومية “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد قد يُقحم لاعبه إدين هازارد في صفقة تبادلية للحصول على محمد صلاح.