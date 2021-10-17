“عقارات الدولة” تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية

الرياض : البلاد

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اجتماعاً مع منظومة الاتصالات الحكومية، جرى خلاله بحث سبل التعاون في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة في ضوء رؤية المملكة 2030.

واستعرض الاجتماع، دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى التعريف بالمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق لتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة، عبر حلول ابتكارية.

شارك في الاجتماع كل من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، إلى جانب معالي رئيس البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.