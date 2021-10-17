عبد العزيز بن سلمان: السعودية يحتذى بها لكل مصادر الطاقة

عواصم – وكالات

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن المملكة أحرزت تقدما في تحول مزيج الطاقة، مشيرا الى أنها ستصبح بحلول 2030 منتجا يحتذى به لكل مصادر الطاقة. وأضاف سموه خلال فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، “سنصبح الأكثر كفاءة وفاعلية، وفوق ذلك سنقلل الانبعاثات بأرقام أقل ما يقال عنها إنها مذهلة، لأن لنا تاريخا حافلا بالإنجازات”.

وأشار وزير الطاقة الى أن المملكة لديها قصة نجاح رائعة في احتجاز الغاز والميثان والاستفادة منه، مضيفا أنه لا توجد شركة بإمكانها التفوق على السعودية وأرامكو في احتجاز غاز الميثان.

من جهة ثانية وعلى الصعيد النفطي ، شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل ، مدعومة بتوقعات بنقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل ، ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.

وطبقا لوكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا ، وقد يؤدي ذلك إلى فجوة في المعروض بنحو 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، إلى أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) مزيدا من الإمدادات كما هو مخطط له في يناير المقبل.