صندوق الاستثمارات يطلق أحدث مشاريعه السياحية

الرياض- البلاد

أطلق صندوق الاستثمارات العامة أمس مشروع “THE RIG” ، ويعد أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، ضمن القطاعات الرئيسية التي يركز عليها وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.

ويقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة ، ويهدف إلى المحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة والسياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

ويأتي إطلاق المشروع الجديد تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، والذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

ويواصل الصندوق تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودي.