زيدان يعلن عن مرشحه للكرة الذهبية 2021

كشف المدرب الجزائري الأصل زين الدين زيدان عن مرشحه لجائزة الكرة الذهبية 2021 في مقابلة خاصة مع قناة “Telefoot” الفرنسية.

ورشّح زيدان مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة (33 عامًا) لنيل الجائزة إثر المجهودات التي يقدمها منذ بداية الموسم الجاري.

وقال زيدان: “بنزيمة اللاعب الذي يستحق التتويج بالكرة الذهبية، إنه لا يُصدق هذا الموسم، شرف كبير أن دربته في أحد الأيام”.

يضيف زيزو: “إنه مرشحي هذا العام في الكرة الذهبية، واتمنى أن يحصد هذه الجائزة، إنه يقوم بكل الأدوار في الملعب”.

وسجّل كريم بنزيمة 9 أهداف خلال 8 مباريات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

كما حقق لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده فرنسا الأسبوع الماضي وسجّل هدفًا في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

Karim Benzema’s unstoppable strike vs. Spain is the Nations League Goal of the Tournament ☄️

