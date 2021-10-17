برشلونة يستهدف 8 صفقات مجانية في الميركاتو

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع 8 صفقات مجانية في ميركاتو صيف 2021 بحسب مجلة “Four four two” البريطانية.

وعطفًا على الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني، فإن الرئيس خوان لابورتا يفضل التعاقد مع صفقات مجانية بالفترة الحالية.

برشلونة بالفعل استقدم 3 صفقات مجانية مع بداية الموسم الحالي 2021-2022 وهم ممفيس ديبابي وإيريك غارسيا وسيرخيو أغويرو.

وطبقًا لتقرير المجلة البريطانية فإن برشلونة يستهدف 3 لاعبين رئيسيين بالميركاتو، وهم أنطونيو روديغير وفرانك كيسي وبول بوغبا.

بينما هناك 5 لاعبين ثانويين في قائمة الأهداف وهم أندري أونانا وبوبكر كامارا وسيزار أزبيلاكويتا ودينيس زكريا وخيسي لينغارد.