القصاص بجانٍ قتل مواطناً في مدينة جيزان

جيزان : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بمدينة جيزان حكم القتل قصاصًا في / عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي “سعودي الجنسية” إثر اقدامه على قتل / عبدالمحسن بن حمود بن ضيف الله ناصر “سعودي الجنسية” وذلك بضربه على رأسه وسقوطه على الأرض ووفاته.

وبحسب بيان الداخلية تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي “سعودي الجنسية” اليوم الأحد 11 / 3 / 1443هـ بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.