الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 7.6 مليارات ريال

البلاد : متابعات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 74.25 نقطة ليقفل عند مستوى 11773.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 218 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مسك، بترو رابغ، جبل عمر، ولاء، مجموعة الحكير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، سيسكو، تنمية، بوبا العربية، الكيميائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.63% و 2.48% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، بترو رابغ ، دار الأركان، أكوا باور، أرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، بترو رابغ، كيان السعودية، أرامكو السعودية، سيسكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 64.96 نقطة ليقفل عند مستوى 24064.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 2101 صفقة.