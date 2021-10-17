الرياضة اعتبارًا من اليوم… منشآت وزارة الرياضة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية

جدة- البلاد

أعلنت وزارة الرياضة عبر بيان صحفي أنه بناءً على ما أعلنته وزارة الداخلية بتخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021م، فإن وزارة الرياضة تود أن تعلن عن السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، ابتداءً من التاريخ المشار إليه أعلاه. وسيكون دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية مقتصرًا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة، ويستثنى من ذلك غير المشمولون والمستثنون بحسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا” ووفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة. وتؤكد وزارة الرياضة أن هذا القرار سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية وفقاً لما يردها من الجهات المختصة، وبناءً على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.