أمير الشرقية يدشن 7 مشاريع طرق بتكلفة نصف مليار ريال

الدمام : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأحد، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر سبعة مشاريع تنموية في المنطقة لخدمة شبكة الطرق بإجمالي أطوال تجاوزت 120 كيلومترًا، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ووصف سمو أمير المنطقة الشرقية هذه المشاريع بـ “مشاريع الخير والبركة” وقال: “بلا شك إننا نسعد بمثل هذه الإنجازات التي ترفع من مستوى جودة الحياة”، وأضاف سموه: “لقد سرنا اليوم بتدشين عدد من مشاريع الطرق في المنطقة والاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها ضمن رؤية الوزارة الطموحة التي تسعى لتحقق تطلعات المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وتأتي ضمن توجهات القيادة الحكيمة” “حفظها الله”.

فقد تم تدشين مشروع استكمال الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الشمالي الغربي) بطول (29 كم) وعدد من التقاطعات، التي تربط الطريق الدائري بالأحساء مع طريق مكة/الصناعية (تقاطع رقم 17) وكذلك تقاطع الطريق الدائري بالإحساء مع طريق الدمام/ الهفوف، والذي اشتمل على عدد (3) جسور فوق خط السكة الحديدية و(تقاطع رقم 18) الذي يخدم سوق المواشي والأعلاف، كما تم تدشين جسر مدخل الهفوف عند تقاطع طريق الرياض /الهفوف مع خط السكة الحديدية بمحافظة الأحساء، حيث تم إزالة الجسر القديم وإعادة إنشائه وتوسعته إلى 4 حارات لكل اتجاه، كما تم إعادة إنشاء الطريق القائم بطول 1270 مترًا لتعزيز انسيابية الحركة المروية بمدخل مدينة الهفوف.

كما تم تدشين التقاطع العلوي على طريق الرياض/ الدمام السريع، والطريق المؤدي إلى إصلاحية الدمام بطول (3) كم، كما تم تنفيذ طرق خدمية على جانبي طريق الرياض / الدمام السريع بطول (14) كم، والتي ستسهم في تسهيل الحركة المرورية للمخططات السكنية الجديدة المجاورة لطريق الرياض/الدمام السريع.

كما تضمن حفل تدشين مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، استكمال الطريق الدائري الذي يربط طريق الدمام/ الجبيل بطريق الرياض/ الدمام السريع وطريق الظهران/العقير/سلوى بطول (7) كم، حيث تم تنفيذ طريق مزدوج بعدد ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بطول 7 كم، وتنفيذ عدد (4) معابر علوية، حيث سيعمل الطريق على نقل حركة الشاحنات خارج النطاق العمراني لحاضرة الدمام.

كما دشن سمو أمير المنطقة الشرقية الطريق الرابط بين طريق الرياض / الدمام السريع بالمدخل الجنوبي للمطار والمخارج المرتبطة معه على طريق الرياض/الدمام السريع، حيث تم تنفيذ أعمال ازدواج الطريق بواقع ثلاث حارات لكل اتجاه بطول 13.500 كم، وتم تنفيذ المخارج المرتبطة مع الطريق على طريق الرياض/الدمام بطول 11.8 كم، والانتهاء من أعمال الإنارة بعدد (132) عامود إنارة وسياج عالي الشد بالجزيرة الوسطية بطول 13.35 كم، حيث سيسهم المشروع في رفع كفاءة الطريق القائم وانسيابية الحركة لسالكي الطريق القادمين من طريق الرياض / الدمام السريع باتجاه مطار الملك فهد الدولي والعكس.

كذلك تم تدشين الأعمال المتبقية لطرق الخدمة وأعمال الأرصفة واللوحات الإرشادية على امتداد طريق الرياض / الدمام السريع (دائري الدمام) بطول 12.400 كم، وذلك استكمالًا لتنفيذ دائري الدمام وتسهيل الحركة المرورية لقاطني الأحياء السكنية بمحاذاة الطريق، وكذلك تدشين طريق ربط المخطط الزراعي بالبريقا بالطريق الدائري بالأحساء بطول 1.8 كم، وتنفيذ طريق خدمة بطول 1.6 كم، وتنفيذ التقاطع السطحي على الطريق الدائري بالأحساء.

وخلال الاجتماع وقع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية والهيئة العامة للنقل التي مثلها في التوقيع معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.

ووصف الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق هذه الاتفاقية بالمهمة مؤكدًا أنها ستنعكس إيجابًا على خطط الهيئة المستقبلية بما يخص الطرق كما ستفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين الهيئتين.

من جانبه أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه المشاريع التنموية في قطاع الطرق بالمنطقة الشرقية، تجسد الاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، مؤكدا حرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على إنجاز كافة المشاريع بأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير جودة الطرق والسلامة في كافة شبكات الطرق بالمملكة وتوفير خيارات تنقل آمنة تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف الجاسر أن إنجاز هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية، يأتي تنفيذًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والهادفة إلى تعزيز الترابط بين كافة مناطق المملكة ومواصلة ريادة المملكة عالميًا حيث تحتل المرتبة الأولى في مؤشر ترابط شبكة الطرق، كما قدم معاليه شكره وتقديره الكبيرين لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لحفل اطلاق هذه المشاريع ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن دعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية الكبيرين اسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من المنجزات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.