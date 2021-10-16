عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد

الرياض -خالد بن مرضاح

أتاح معرض الصيد والصقور السعودي الدولي لزواره أصغر مسدس عيار ٩ ملم، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، الذي يختتم فعالياته اليوم.

ويتسم السلاح بصغر حجمه وخفة وزنه ٥٠٠ جرام، بإجمالي طول ٥,٨ إنش وعرض ١,٠٦ إنش، وسعة ١٠ طلقات، ونسبة أمان عالية، حيث نال هذا السلاح نسبة مبيعات عالية من قبل الزوار.

يذكر أن المعرض يقام بالتزامن مع مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، المخصص لصقور الطرح، والذي نظم ١٠ ليالي مزاد بمبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى ١٥ نوفمبر المقبل.