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عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      16 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض -خالد بن مرضاح

أتاح معرض الصيد والصقور السعودي الدولي لزواره أصغر مسدس عيار ٩ ملم، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، الذي يختتم فعالياته اليوم.

ويتسم السلاح بصغر حجمه وخفة وزنه ٥٠٠ جرام، بإجمالي طول ٥,٨ إنش وعرض ١,٠٦ إنش، وسعة ١٠ طلقات، ونسبة أمان عالية، حيث نال هذا السلاح نسبة مبيعات عالية من قبل الزوار.

يذكر أن المعرض يقام بالتزامن مع مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، المخصص لصقور الطرح، والذي نظم ١٠ ليالي مزاد بمبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى ١٥ نوفمبر المقبل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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