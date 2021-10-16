طرح 37 فرصة استثمارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية

البلاد : متابعات

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 37 فرصة استثمارية بمدد زمنية تصل إلى 50 سنة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، لأنشطة متنوعة، والتي تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن هذه الفرص تتمثل في أنشطة متعددة، أبرزها المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، والكافيهات والكافتيريات، والأسواق، ومجمع البوليفارد، ومجمع المستودعات، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وقصور الأفراح، ومجمعات خدمات السيارات، ورفع هياكل السيارات التالفة، والصرافات الآلية في كلٍ من مدينة الدمام والظهران ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف ومحافظة الجبيل ومحافظة القرية العليا، والرفيعة والصرار وعريعرة، إضافة إلى مبادرات ومشاريع استثمارية ريادية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وعدد من الجهات الشريكة، كمشروع بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام، ومشروع الشاطئ المعياري في كورنيش محافظة الخبر، ومشروع مول أجيال وبوليفارد أجيال بالظهران.

وأبان م. العرادي بأن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة مما يحفز المستثمرين ويرفع من شهيتهم وجاذبية الاستثمارات بالأمانة، كما تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط وفترة السماح تصل إلى 10٪ من مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين.

وأشار وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات، الى أن مجموعة الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة في طرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، لافتا الى أن الأمانة تقترب من إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية.

ودعا جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة.