الرياضة الصفا والأهلي وضمك أبطالًا لناشئي كاراتيه المملكة

الرياض- البلاد اختتمت اليوم السبت بطولة ناشئي المملكة للكاراتيه للمجموعات” ب ” تحت 16 عاما” كاتا وقتال” التي أقيمت في ثلاث مناطق” الدمام وتبوك⁩ وعسير”. وقد انتزع المركز الأول في المجموعة الأولى التي نظمت في الخبر على صالة نادي القادسية، نادي الصفا برصيد 80 نقطة، وحل في المركز الثاني نادي هجر برصيد 44 نقطة، وجاء نادي الجبيل في المركز الثالث برصيد 32. وفي المجموعة الثانية التي أقيمت على صالة مدينة الملك خالد الرياضية بمنطقة تبوك، حصل نادي الأهلي على المركز الأول برصيد 75 نقطة، فيما نال نادي الاتحاد المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وحصد نادي الوطني المركز الثالث برصيد 50 نقطة. وفي المجموعة الثالثة التي أقيمت على صالة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة عسير، حقق نادي ضمك المركز الأول برصيد 117 نقطة، فيما حل في المركز الثاني نادي الوطن برصيد 49 نقطة، وجاء في المركز الثالث نادي الأخدود برصيد 42 نقطة.