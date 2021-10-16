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الازيمع يشكر القيادة بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      16 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

رفع معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة .

وسأل معاليه، الله تعالى التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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