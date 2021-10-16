إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة بمساحة 50 ألف متر

جدة : البلاد

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء أزالت بلدية طيبة الفرعية بمشاركة شرطة البلدية تعديات على أراضي حكومية على مساحة 50.000 م٢

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني أن الفرق الميدانية بمشاركة إدارة صيانة المعدات باشرت متابعة (12) موقعا بمخطط “الوفاء” العشوائي، حيث جرى إزالة عدد من “الأحواش” والغرف على مساحة قدرت بـ 50 ألف متر مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها .