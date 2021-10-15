٧٥٪؜ مبيعات إحدى شركات الأسلحة بمعرض الصقور والصيد

الرياض – خالد بن مرضاح

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض إقبالاً واسعًا على جناح الأسلحة من هواة اقتناء أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة.

وأشار أحد إداريي شركة الأسلحة المشاركة يوسف السويلم، إلى أن الشركة باعت ما يقارب الـ 75% من الأصناف التي عرضة نتيجة التسهيلات المقدمة لشركات الأسلحة والذخيرة بكافة أنواعها، موضحاً أن ٦ أصناف من المسدسات المعروضة تم بيعها في الجناح، من أصل ٩ أصناف مسوقة، مبينًا أن الإقبال كبير على شراء الأسلحة بسبب التنظيم الذي يشهده المعرض والمعروضات المتنوعة، ذاكراً أن المواصفات التي تتمتع بها الأصناف المعروضة جذبت الرجال والسيدات للشراء على حد سواء، مفيدًا أن الاختبارات التي أجريت على الأسلحة أثبتت درجة عالية من القوة والثبات في السلاح، فلم تغير من أدائه أثناء الرماية، وتعد هذه واحدة من المقومات التي يرغب بها الزبائن إضافة إلى الأمان.

وبين أن الأسعار خاضعة للتقديرات التي تقررها إدارة الشركة والمعرض، مبينًا أن بعض الأصناف المعروضة لدى الشركة بيعت كاملة عقب افتتاح المنصة بأيام قليلة.

وأفاد بأن ضمان السلاح يوضح للعميل عند عرض القطعة، مشيرًا إلى توفر كافة الإكسسوارات الخاصة بأسلحة الوكيل، والتي تشمل الأمشاط والمخازن وقطع الغيار، بالإضافة إلى وجود ورشة للصيانة ومعرض للمؤسسة فيما إذا احتاج العميل إلى أي استفسار.