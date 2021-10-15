وزير الطاقة: سنصبح نموذجًا عالميًا في إنتاج جميع أنواع الطاقة

البلاد : متابعات

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الخميس، إن المملكة ستكون “نموذجًا يُحتذى به” من حيث إنتاج جميع مصادر الطاقة، لتصبح فعلًا دولة منتجة للطاقة وليس فقط دولة نفط وغاز.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مداخلة له ضمن فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة” الروسي في موسكو، قال الأمير عبدالعزيز: “نحن نمضي قدمًا في تغيير مزيج الطاقة لدينا”.

سمو #وزير_الطاقة : سنصبح بحلول 2030 منتجين يحتذى بهم لكل مصادر الطاقة، سنصبح الأكثر كفاءة وفاعلية، وفوق ذلك سنقلل انبعاثاتنا بأرقام أقل ما يقال عنها إنها مذهلة، لأن لنا تاريخا حافلا بالإنجازات. pic.twitter.com/4MsKyjnlKP — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 14, 2021