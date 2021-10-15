الإقتصاد

وزير الطاقة: سنصبح نموذجًا عالميًا في إنتاج جميع أنواع الطاقة

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      15 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الخميس، إن المملكة ستكون “نموذجًا يُحتذى به” من حيث إنتاج جميع مصادر الطاقة، لتصبح فعلًا دولة منتجة للطاقة وليس فقط دولة نفط وغاز.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مداخلة له ضمن فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة” الروسي في موسكو، قال الأمير عبدالعزيز: “نحن نمضي قدمًا في تغيير مزيج الطاقة لدينا”.

وأوضح: “بحلول عام 2030 ستكون السعودية نموذجًا لإنتاج جميع مصادر الطاقة سنكون الأفضل من حيث الكفاءة، وسنخفض الانبعاثات بأرقام مذهلة، لأن لنا تاريخًا حافلًا بالإنجازات”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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